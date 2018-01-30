Самбрано подтвердил переход в киевское "Динамо"

Защитник Карлос Самбрано подтвердил, что завершился его переход из "Рубина" в киевское "Динамо". Начало сезона 28-летний перуанец на правах арены провел в ПАОКе, но руководство греческого клуба приняло решение вернуть защитника в Россию. В "Рубин" Самбрано перешел в 2016 году и провел за казанцев 21 матч во всех турнирах.

– Я прошел медицинское обследование и подписал контракт на 4 года, – цитирует Libero.pe Самбрано. – Сейчас я в Мадриде, после чего отправлюсь в Марбелью, где начну тренироваться с новой командой. Это хороший контракт с большим клубом.