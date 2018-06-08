Роналду может перейти в "Ювентус"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может стать игроком "Ювентуса" этим летом. Как сообщает Marca, 33-летний португалец общался с представителями "бьянконери" после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, проходившего в Турине. "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3.

После финального матча Лиги чемпионов Роналду намекнул на то, что может покинуть "Реал". На форварда также претендуют "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

В минувшем сезоне Роналду провел 55 матчей во всех турнирах и забил 52 гола.