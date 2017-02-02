Роджерс попросил физиотерапевта "быть как Барези" и не дать Дембеле "убежать" в "Челси"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс сообщил, что форвард клуба Мусса Дембеле ездил в Лондон в зимнее трансферное окно на лечение, а не для перехода в "Челси". Ранее СМИ сообщили, что футболист проходит медосмотр в лондонском клубе, но, по словам Роджерса, к игроку был "приставлен" физиотерапевт с задачей не упускать его из виду.

- Мы должны были убедиться, что физиотерапевт не потеряет его из виду, - цитирует Daily Mail Роджерса. - По иронии судьбы, больница была в районе Челси, верите или нет. Я сказал Тиму: "Будь как Франко Барези и не отпускай его". Но он был рад вернуться, ему нравится в "Селтике".