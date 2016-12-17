"Ренн" передумал брать в аренду Эдегора

"Ренн" передумал подписывать полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. Как сообщает Le Figaro, главный тренер бретонцев Кристиан Гуркюфф не видит необходимости в аренде хавбека, которым "Ренн" интересовался с начала года. Эдегор даже приезжал две недели назад на матч французской команды, чтобы ознакомиться с инфраструктурой. Сделка должна была состояться в январе.

По данным источника, из-за разногласий по Эдегору "Ренн" покинет советник президента клуба Микаэль Сильвестр, который занимает свой пост с лета 2015 года.