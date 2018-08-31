Промес на матче "Севильи". Фото, видео

"Севилья" на официальной странице в Твиттере опубликовала фотографию вингера "Спартака" Квинси Промеса. Голландец с трибуны наблюдает за матчем Лиги Европы.

"Промес изучает стадион "Рамон Санчес Писхуан" перед прохождением медицинских тестов завтра", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что вскоре сообщение было удалено из Твиттера. Позднее "Севилья" опубликовала новый пост с видео о приезде Промеса.

По информации "СЭ", голландец заключит 4-летний контракт с "Севильей", его зарплата превысит сумму в 3 миллиона евро в год. Красно-белые получат в качестве компенсации 21 миллионов евро.

26-летний футболист выступал за московскую команду с 2014 года, став в ее составе победителем чемпионата России-2016/17 и выиграв Суперкубок страны-2017.

Промес прибыл в Севилью. Фото