Промес - болельщикам: "Севилья" - чемпион!"

Новичок "Севильи" Квинси Промес в официальном Твиттере клуба обратился к болельщикам.

"Привет, я – Квинси Промес. Очень счастлив быть в "Севилье". Вперёд, "Севилья"! "Севилья" – чемпион!" – сказал голландец по-испански.

Бывший нападающий московского "Спартака" в пятницу подписал с клубом из Андалуссии контракт на пять лет. Сумма трансфера, по данным "СЭ", составила 21 миллион евро, а зарплата игрока будет превышать три миллиона евро в год.