Президент "Лиона": "Реал" активировал опцию выкупа Диаса"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что "Реал" активировал опцию выкупа нападающего Мариано Диаса. Мадридский клуб заплатит за 25-летнего испанца около 20 миллионов евро.

- Что касается Мариано, то все пошло не по плану, - цитирует Оласа Marca. - Он не соответствует профилю игрока, которого "Реал" хотел приобрести. Он хотел уйти, и мы не могли удерживать футболиста против его воли. Мы получили предложения, одно из них было от "Севильи" - с ним мы согласились.

Мы не знали, что "Реал" захочет выкупить Диаса. Но они это сделали. "Реал" заплатит около 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Диас провел 45 матчей за "Лион" и забил 22 гола.

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