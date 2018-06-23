Президент "Лиона": "Фекир интересен не только "Реалу"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подтвердил, что переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Набиля Фекира сорвались. При этом он подчеркнул, что 24-летний француз еще может покинуть "Лион".

– В какой-то момент планировался его переход в "Ливерпуль", – цитирует Le Figaro Оласа. – Я дал зеленый свет. Но не сложилось. Все слишком затянулось. Набиль – исключительный игрок. Тот факт, что с "Ливерпулем" не получилось, спровоцировал интерес других клубов. И не только "Реала" и его тренера Хулена Лопетеги. Все возможно. Но моя цель – убедить Фекира остаться. Надеюсь на это. Если же он захочет уйти, то мы постараемся найти наилучший вариант для него и для нас.