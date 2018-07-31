Председатель совета директоров "Локо" - о трансфере Хеведеса: "Подписали обученного игрока на приличных условиях"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков – о приобретении чемпиона мира-2014 Бенедикта Хеведеса. Сегодня 30-летний защитник заключил с железнодорожниками четырехлетний контракт.
- Почему выбор пал именно на Хеведеса? – вопрос Мещерякову.
- Подписали нормального обученного игрока на приличных условиях.
- Немец согласился быстро на переход?
- Ход переговоров и срок соглашения не комментирую - это договоренности между клубом и футболистом.
- Когда новичок присоединится к команде?
- Когда определит Юрий Семин. Кто и когда выходит на поле решает только тренерский штаб. Это его прерогатива.
- Ожидать ли еще приобретений этим летом?
- Когда и если с кем-нибудь подпишем договор, то официально объявим об этом на нашем сайте. (Арман МКРТЧЯН)
Хеведес с 2007 года выступал за "Шальке": 335 матчей, 23 мяча. В прошлом сезоне он находился в аренде в "Ювентусе", где отыграл провел 3 встречи.