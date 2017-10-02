Пьер-Эмерик Обамеянг: "Не жалею, что не перешел в "ПСЖ". Отлично себя чувствую здесь"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг рад, что остался в своем клубе. Футболист отметил, что совсем не жалеет о переходе в "ПСЖ". Напомним, что летом на габонца претендовал ряд клубов, а сам футболист изъявлял желание о смене клуба.

– Совсем не желаю, что не перешел в "ПСЖ", – цитирует TF1 Обамеянга. – Доволен, что остался в "Боруссии". Я отлично себя чувствую себя в этом клубе, это как семья. Продлить контракт с "Боруссией"? Возможно. Но подумаем об этом после сезона. Чемпионат Англии? Знаете, мне никогда туда не хотелось.