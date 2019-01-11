Паулу Барбоза: "Не верю, что Гримальдо будет играть в "Зените"

Португальский агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" поделился своим мнением о защитнике "Бенфики" испанце Алехандро Гримальдо. По информации португальских СМИ, 23-летним игроком левого фланга обороны интересуется "Зенит".

Это современный левый защитник, и обороняется и очень хорошо атакует. А главное, отлично исполняет штрафные удары, – отметил Барбоза.

– Можем утверждать, что это такой Марио Фернандес, но только слева?

– Могу просто сказать, что потенциально Гримальдо очень хорош, один из лучших левых защитников. Но Фернандес уже давно в России, и о нем начали активно говорить лишь в последние два года. Сумеет ли Гримальдо сразу дать такой же результат? Не знаю. Но думаю, он быстро адаптируется в России. Есть другой момент – не верю, что он будет играть в "Зените".

– Потому что "Зенит" мало предлагает, или игрок сам не пойдет?

– Из-за разных обстоятельств в Португалии, "Бенфика" требует сумму, которая на данный момент, вероятно, не соответствует стоимости игрока на рынке.

– За сколько минимум его продаст "Бенфика"?

– 30 миллионов. (Юлия Яковлева)

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