Нападающий сборной Словакии перешел в "Оренбург"

"Оренбург" подписал нападающего сборной Словакии Михала Дюриша, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний форвард защищал цвета пльзеньской "Виктории". В ее составе он провел 211 матчей и забил 51 гол. С ней он выиграл три чемпионата и Суперкубок Чехии. В составе сборной Словакии он принял участие в чемпионате мира-2014 и Euro-2016.

Дюриш присоединится к "Оренбургу", который 27 января вылетит на второй предсезонный сбор в Белек.