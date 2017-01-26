21:44 26 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Нападающий сборной Словакии перешел в "Оренбург"

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"Оренбург" подписал нападающего сборной Словакии Михала Дюриша, сообщает официальный сайт клуба. 28-летний форвард защищал цвета пльзеньской "Виктории". В ее составе он провел 211 матчей и забил 51 гол. С ней он выиграл три чемпионата и Суперкубок Чехии. В составе сборной Словакии он принял участие в чемпионате мира-2014 и Euro-2016.

Дюриш присоединится к "Оренбургу", который 27 января вылетит на второй предсезонный сбор в Белек.

Дополнительная информация

http://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/napadayushhij-sbornoj-slovakii-mihal-dyurish-pereshel-v-orenburg.html

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