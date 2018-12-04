Милевский может продолжить карьеру в Индонезии

Бывший форвард "Тосно" и киевского "Динамо" Артем Милевский, возможно, перейдет в индонезийский клуб. Об этом заявил агент футболиста Александр Панков.

- Выбираем варианты. У него контракт с "Кишвардой", кто будет готов заплатить за него деньги – без вопросов. Любые варианты, предложения рассмотрим, - цитирует агента Tribuna.com со ссылкой на его эфире в Инстаграме. - Есть наработки по Индонезии очень интересные. Посмотрим, может, что-то получится.

33-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за венгерскую "Кишварду" и ни разу не забил, отдав одну голевую передачу. Его контракт истекает летом 2020 года.