Маурисиу не ведет переговоры о возвращении в "Спартак"

Агент защитника "Лацио" Маурисиу Витор Гонсалвеш рассказал, что игрок не ведет переговоры со "Спартаком". При этом он отметил, что бразилец может перейти в другой клуб.

Напомним, ранее стало известно, что 29-летний футболист может вернуться в "Спартак", за который выступал в прошлом сезоне.

– Информация о переговорах со "Спартаком" не является правдивой, – приводит ТАСС слова Гонсалвеша. - В данный момент мы ведем переговоры о контракте с несколькими клубами, но москвичи в этот список не входят.

Напомним, что Маурисиу играл за красно-белых на правах аренды, провел в составе московского клуба 11 матчей, в которых забил один мяч. Его соглашение с "Лацио" рассчитано до лета 2019 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро. В этом сезоне в чемпионате Италии он провел всего 4 минуты на поле.