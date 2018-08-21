Мартин Эдегор: "Стиль игры "Витесса подходит для меня"

Новичок "Витесса" Мартин Эдегор признался, что был впечатлен игрой этой команды еще в минувшем сезоне. 19-летний норвежец выступал за нидерландский "Херенвен" в прошлом году.

Сегодня форвард присоединился к команде Леонида Слуцкого на правах аренды, рассчитанной на один сезон.

- Я был впечатлен игрой "Витесса" еще в прошлом году, - цитирует Эдегора официальный сайт клуба. - Для этой команды характерен наступательный стиль игры. Думаю, он подходит для меня. "Витесс" дает молодым игрокам шанс проявить себя. Поэтому я обрадовался, когда мне была предоставлена возможность выступать за эту команду.

В минувшем сезоне Эдегор выступал за "Херенвен" на правах аренды. Он провел 24 матча в чемпионате Голландии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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