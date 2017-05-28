"Манчестер Сити" предложил 130 миллионов фунтов стерлингов за Мбаппе

"Манчестер Сити" сделал предложение "Монако" по нападающему Кильяну Мбаппе. Как сообщает Telefoot, английский клуб готов заплатить 130 миллионов фунтов стерлингов за 18-летнего француза. В связи с этим "Реал" также увеличил свое первоначальное предложение до этой суммы.

В этом сезоне Мбаппе провел 44 матча во всех клубных турнирах, в которых забил 26 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.