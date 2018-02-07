Кристиан Нобоа: "Я оказываю давление на "Зенит", чтобы вернуться в "Эмелек"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа отметил, что пытается договориться с питерским клубом об аренде в эквадорский "Эмелек". 32-летний игрок является воспитанником клуба из Гуаякиля.

- Аренда в "Эмелек" - это реально, - приводит EL UNIVERSO слова Нобоа. - Я оказываю давление на "Зенит", чтобы вернуться в "Эмелек".

Отметим, в этом сезоне эквадорец провел 9 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до 2020 года.

Кристиан Нобоа: "У меня есть три конкретных предложения. Хочу играть"