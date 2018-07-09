19:34 | Футбол — Трансферы

"Краснодар" объявил о переходе форварда Онугхи


"Краснодар" объявил о переходе 22-летнего форварда "Волгаря" Германа Онугхи. Контракт заключен до 2022 года. 

Игрок будет внесен в заявку "Краснодара-2" для участия в первенстве России среди команд ФНЛ.

190-сантиметровый Онугха пополнил состав "Волгаря" минувшей зимой. С того момента он провел 10 матчей в ФНЛ и забил в них три гола.

Таблица переходов РФПЛ //
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