"Краснодар" объявил о переходе форварда Онугхи

"Краснодар" объявил о переходе 22-летнего форварда "Волгаря" Германа Онугхи. Контракт заключен до 2022 года.

Игрок будет внесен в заявку "Краснодара-2" для участия в первенстве России среди команд ФНЛ.

190-сантиметровый Онугха пополнил состав "Волгаря" минувшей зимой. С того момента он провел 10 матчей в ФНЛ и забил в них три гола.

Линию нападения ФК "Краснодар" пополнил 22-летний форвард Герман Онугха. Нападающий перебрался в стан "горожан" из астраханского "Волгаря". Контракт с футболистом заключен до 2022 года.



Форвард будет внесен в заявку "Краснодара-2" для участия в первенстве России среди команд ФНЛ pic.twitter.com/4MjFEKht13 – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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