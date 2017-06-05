Константин Сарсания: "Зимние покупки не соответствуют уровню "Зенита"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клубу требуется усиление состава, так как игроки, приобретенные зимой, не соответствуют уровню команды. Напомним, что в зимнее трансферное окно в стан "Зенита" перешли голкипер Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Ибрагим Цаллагов, полузащитники Йоан Молло и Эрнани.

– Футболисты, которые были приобретены зимой – не соответствуют уровню "Зенита", – цитирует "Спорт FM" Сарсанию. – Поэтому клубу требуется усиление.

Напомним, что по итогам сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и не пробился в Лигу чемпионов.