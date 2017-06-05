Константин Сарсания: "Зимние покупки не соответствуют уровню "Зенита"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клубу требуется усиление состава, так как игроки, приобретенные зимой, не соответствуют уровню команды. Напомним, что в зимнее трансферное окно в стан "Зенита" перешли голкипер Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович и Ибрагим Цаллагов, полузащитники Йоан Молло и Эрнани.
– Футболисты, которые были приобретены зимой – не соответствуют уровню "Зенита", – цитирует "Спорт FM" Сарсанию. – Поэтому клубу требуется усиление.
Напомним, что по итогам сезона "Зенит" занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и не пробился в Лигу чемпионов.
Тот самый Зануда
Да там и без зимних покупок неликвида хватает.Тот же Юрок ни чем не сильнее Лунёва.
18:45
alex-ls
терентьев еще хуже цаллагова
18:41
Darkman79
Да,сейчас то подписали звезд мирового футбола,ахаха
18:33