Клопп рассказал, когда Алиссон дебютирует за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что новичок команды Алиссон дебютирует за мерсисайдцев 4 августа в контрольном матче против "Наполи". Бразильский голкипер стал игроком "красных" 20 июля.

- У него был напряженный год, он являлся игроком стартового состава сборной Бразилии на чемпионате мира, - цитирует Клоппа The Telegraph. - Поэтому я вновь отправил его в отпуск. Я бы сказал, что Алиссон дебютирует за "Ливерпуль" в Дублине в матче против "Наполи".

Напомним, Алиссон стал стал самым дорогим вратарем в истории футбола. "Ливерпуль" заплатил "Роме" 62,5 миллиона евро за его трансфер.