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22:24 | Футбол — Трансферы

Карл-Хайнц Румменигге: "Не можем гарантировать Санчешу игровое время"


Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Ренату Санчеш будет арендован другим клубом. Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Суонси".

- Мы хотели, чтобы Санчеш перешел в клуб, где он сможет постоянно играть на высоком уровне, - цитирует Kicker Румменигге. – В этом клубе должен быть тренер, который рассчитывает на него. Ренату надо постоянно играть. В "Баварии" мы этого гарантировать не можем.

Напомним, португалец перешел в "Баварию" в 2016 году из "Бенфики". Летом прошлого года он в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а также был признан лучшим молодым игроком турнира. В составе мюнхенцев он провел 25 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.

 
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