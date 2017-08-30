Карл-Хайнц Румменигге: "Не можем гарантировать Санчешу игровое время"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Ренату Санчеш будет арендован другим клубом. Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Суонси".

- Мы хотели, чтобы Санчеш перешел в клуб, где он сможет постоянно играть на высоком уровне, - цитирует Kicker Румменигге. – В этом клубе должен быть тренер, который рассчитывает на него. Ренату надо постоянно играть. В "Баварии" мы этого гарантировать не можем.