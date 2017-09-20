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20:38 | Футбол — Трансферы

Инфантино выступил за закрытие трансферных окон до начала чемпионатов


Президент ФИФА Джанни Инфантино сравнил рост цен на трансферном рынке с крысиными бегами. По мнению главы мирового футбола, это проблема, которую необходимо решать совместными усилиями.

Напомним, летом был установлен мировой трансферный рекорд - Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" с 222 миллиона евро. Ранее самой дорогой сделкой мира был переход Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро. За год рекордная сумма отступных за одного футболиста увеличилась более чем в 2 раза.

- Мы совместно должны решать проблему трансферов, - цитирует Рейтер Инфантино. - Нам стоит создать решения для агентов, создать правила  для арен и трансферных окон, ввести потолок зарплат. Также нужно сделать много других вещей, которые витают в воздухе, но которые никогда не рассматривались всерьез. То, что беспокоит меня, это инфляция, вызванная трансферами. Все это напоминает мне крысиные бега, в которые вовлечены клубы.

Нам стоит следить за тем, чтобы трансферы не влияли на целостность чемпионатов. Трансферные окна должны закрываться до их начала.

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