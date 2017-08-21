Иан Райт: "На месте Коутинью сделал бы все, чтобы перейти в "Барселону"

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт считает, что "Ливерпуль" не должен удерживать полузащитника Филиппе Коутинью, который намерен продолжить карьеру в "Барселоне". По мнению экс-форварда, возможность выступать за испанский клуб – мечта любого игрока.

– Не думаю, что "Барселона" с помощью Коутинью пытается заменить Неймара, – цитирует BBC Райта. – Это разноплановые игроки. На его месте я бы сделал все, чтобы перейти в "Барселону". Мне кажется, это мечта.

В "Ливерпуле" он играл фантастически, но нужно перейти на новый уровень. Его нельзя удерживать.

Напомним, Коутинью выступает за "Ливерпуль" с 2012 года. В составе мерсисайдцев он провел во всех турнирах 182 матча, забив 42 мяча.