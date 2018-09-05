Харри Магуайр: "Лестер" решил не продавать меня, и я уважаю это решение"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр прокомментировал информацию о том, что им интересовался "Манчестер Юнайтед". Он отметил, что с уважением относится к решению клуба не расставаться с ним.

- Я говорил с "Лестером" после того, как появился интерес со стороны других клубов. Они подтвердили, что не продадут меня, и я уважаю это решение, - цитирует игрока Mirror. - "Лестер" дал мне возможность играть в премьер-лиге, откуда я вылетел вместе с "Халлом". Мне нравится здесь. Я играю каждую неделю, что важно для меня. Благодаря выступлениям за "Лестер" я попал на чемпионат мира. Я в долгу перед клубом и с уважением отношусь к его решению.

25-летний защитник в текущем сезоне провел четыре матча за "Лестер" и забил один мяч.