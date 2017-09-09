Геннадий Орлов: "Игроков уровня Ярмоленко и Коноплянки в России нет"

Телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что российские футболисты не доросли до того уровня, чтобы играть в европейских клубах. По его словам, украинцы Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, которые выступают в Германии, сильнее россиян.
– Вам не досадно, что этим летом никто из наших футболистов не уехал в Европу?
– А кого-нибудь приглашали?
– Думаете, нет?
– Не знаю.
– Но ведь Ярмоленко из киевского "Динамо" перешел в "Боруссию", а другой украинец Коноплянка выступает в "Шальке".
– Во-первых, исполнителя уровня Ярмоленко в России нет. Да и Коноплянки – тоже. Поэтому они и выступают в Германии. Ну вот кого из наших ребят звали в Европу? Скажите мне, пожалуйста. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
grroznyi85
Ссылку на "Полное интервью Геннадия Орлова" поправьте. А то при нажатии выкидывает на другой отрывок интервью, а не на само интервью
03:29