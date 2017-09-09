Геннадий Орлов: "Игроков уровня Ярмоленко и Коноплянки в России нет"

Телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что российские футболисты не доросли до того уровня, чтобы играть в европейских клубах. По его словам, украинцы Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка, которые выступают в Германии, сильнее россиян.

– Вам не досадно, что этим летом никто из наших футболистов не уехал в Европу?

– А кого-нибудь приглашали?

– Думаете, нет?

– Не знаю.

– Но ведь Ярмоленко из киевского "Динамо" перешел в "Боруссию", а другой украинец Коноплянка выступает в "Шальке".

– Во-первых, исполнителя уровня Ярмоленко в России нет. Да и Коноплянки – тоже. Поэтому они и выступают в Германии. Ну вот кого из наших ребят звали в Европу? Скажите мне, пожалуйста. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова