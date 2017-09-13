Езил уйдет из "Арсенала" летом 2018 года?

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил решил уйти из клуба после завершения сезона в статусе свободного агента, сообщает Sport Bild. По информации источника, немецкий хавбек вел переговоры с руководством "канониров" относительно нового соглашения в феврале.

Зимой стороны не смогли прийти к соглашению - 28-летний игрок отказался от зарплаты 280 тысяч евро в неделю. После этого Езил принял решение не возобновлять переговоры.

Напомним, Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В составе лондонцев он принял участие 164 матчах, забив 32 мяча.