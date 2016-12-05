Это'О может продолжить карьеру в "Марселе"

Нападающий "Аланьяспора" Самюэль Это'О зимой может перебраться в "Марсель". В выходные появилась информация об интересе французского клуба к 35-летнему камерунцу, выступавшему ранее за "Анжи", что не стал отрицать сам футболист.

- Переход в "Марсель"? Увидим, что произойдет, - цитирует Telefoot Это'О. - Не хочу сказать, что этот вариант невозможен. Я должен поговорить об этом с моей женой, так как она в доме хозяин.