13:56 | ФУТБОЛ — Трансферы

Это'О может продолжить карьеру в "Марселе"

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Нападающий "Аланьяспора" Самюэль Это'О зимой может перебраться в "Марсель". В выходные появилась информация об интересе французского клуба к 35-летнему камерунцу, выступавшему ранее за "Анжи", что не стал отрицать сам футболист.

- Переход в "Марсель"? Увидим, что произойдет, - цитирует Telefoot Это'О. - Не хочу сказать, что этот вариант невозможен. Я должен поговорить об этом с моей женой, так как она в доме хозяин.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

ещё Кайрат был бы не против

14:23

Ботаникум

А как же "Окжетпес"??? Попробуешь представить себя Сычёвым!

14:17

tigana.1982

В качестве кого!? Бол-боя, подающего мячи!?

14:03

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