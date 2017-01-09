Экс-игрок "Реала" Фобер может перейти в "Алтай"

Спортивный директор "Кардифф Сити" Алишер Апсалямов отметил, что бывший полузащитник "Реала", "Вест Хэма" и "Бордо" Жюльен Фобер может перейти в казахстанский "Алтай". Также он признался, что в Казахстане мог оказаться и марокканский форвард Маруан Шамах, который покинул "Кардифф" свободным агентом этой зимой.

– Недавно ко мне обратились представители "Алтая", так как контракт Шамаха с "Кардиффом" подходил к концу, то есть он становился свободным агентом, – приводит пресс-служба "Алтая" слова Апсалямова. – Могу сказать, что по поводу его перехода был предметный разговор. Шамах, в принципе, был готов приехать играть в Казахстан, но камнем преткновения стали финансовые запросы игрока.

Но это еще не все. На данный момент, наша компания находится на связи с Жюльеном Фобером – у него за плечами более 200 матчей в чемпионатах Франции и Англии. Кроме того, Фобер выступал даже за мадридский "Реал"! Он тоже готов попробовать себя в казахстанской премьер-лиге, в "Алтае", но на данный момент, к сожалению, я не могу раскрыть всех деталей переговоров. Игрок с таким богатым опытом, однозначно украсил бы наш чемпионат. Но я считаю, что нашим клубам стоит привлекать легионеров из Сербии, Боснии, Хорватии, России и Грузии. Все-таки более адаптированные к нашим условиям футболисты.