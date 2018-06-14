Экс-форвард "Анжи" Будковский перешел в "Сошо"

Нападающий Филипп Будковский продолжит карьеру в клубе второй французской лиги "Сошо", сообщает Твиттер "Анжи".

Во второй половине прошедшего сезона 26-летний форвард выступал в махачкалинской команде на правах аренды из "Шахтера". В прошедшем сезоне Будковский провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.