Дзадза подписал контракт с "Вест Хэмом"

Владелец "Вест Хэма" Джек Салливан в своем твиттере подтвердил подписание контракта с нападающим "Ювентуса" Симоне Дзадзой. Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов заключить с игроком контракт на пять лет и предложить зарплату в 3,5 миллиона евро за сезон. "Ювентус" получит с продажи Дзадзы 25 миллионов евро.

"Контракт с Дзадзой подписан, все подробности - завтра на официальном сайте", - написал Салливан.