Дзадза подписал контракт с "Вест Хэмом"

Владелец "Вест Хэма" Джек Салливан в своем твиттере подтвердил подписание контракта с нападающим "Ювентуса" Симоне Дзадзой. Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" готов заключить с игроком контракт на пять лет и предложить зарплату в 3,5 миллиона евро за сезон. "Ювентус" получит с продажи Дзадзы 25 миллионов евро.
"Контракт с Дзадзой подписан, все подробности - завтра на официальном сайте", - написал Салливан.
ZAZA signed, full details on WHU website tomorrow. One of the toughest deals ever to get across the line. #COYI– Jack Sullivan (@jsullivanwhu) 27 августа 2016 г.
Cheeky shot of the big man and zaza 😝 from yesterday! pic.twitter.com/uocbGiTnXZ– Jack Sullivan (@jsullivanwhu) 27 августа 2016 г.