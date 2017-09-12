Диегу Коста прилетел в Мадрид, где занимается по индивидуальной программе

Нападающий "Челси" Диегу Коста вчера покинул Бразилию и отправился в Мадрид. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист будет заниматься в столице Испании по индивидуальной программе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Атлетико" готов заплатить за игрока 60 миллионов евро. Переход будет осуществлен зимой.
Напомним, Коста конфликтует с главным тренером "Челси" Антонио Конте. После продолжительного отсутствия форвард вернулся в Англию, но пока не может рассчитывать на попадание в состав команды. Ранее Коста выступал в составе "Атлетико". С 2010 по 2014 год он провел за "матрасников" 135 матчей, в которых забил 64 мяча.