Диегу Коста прилетел в Мадрид, где занимается по индивидуальной программе

Нападающий "Челси" Диегу Коста вчера покинул Бразилию и отправился в Мадрид. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист будет заниматься в столице Испании по индивидуальной программе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Атлетико" готов заплатить за игрока 60 миллионов евро. Переход будет осуществлен зимой.