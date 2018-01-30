Дэвид Бекхэм: "Я хотел бы видеть Ибрагимовича в МЛС"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм отметил, что хотел бы видеть нападающего Златана Ибрагимовича в МЛС. Ранее сообщалось, что шведским форвардом интересуется "Лос-Анджелес Гэлакси".

- Златан - игрок мирового класса, - приводит Sky Sports слова Бекхэма. - Если такие талантливые игроки попадут в МЛС, лига станет только сильнее. Был бы рад увидеть его здесь. Когда я переходил в МЛС, лига была не такой, как сейчас. Так что это был большой шаг для меня. Это изменило меня не только как игрока, но и как человека.