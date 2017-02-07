02:32 | ФУТБОЛ — Трансферы

ЦСКА интересуется защитником "Спортинга" Зегеларом

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ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Марвина Зегелара, сообщает Noticias ao Minuto. Как утверждает издание, российский клуб готов заплатить за 26-летнего голландца 5 миллионов евро. Голландский футболист в январе мог перейти в "Норвич", но стороны не пришли к соглашению. В этом сезоне Зегелар провел 13 матчей в чемпионате Португалии.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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armi

КРЯ-КРЯ-КРЯ!!!!!!! СЭ публикует заведомую *уету, чтобы просто в колонке место занять.

12:28

andyzan

В ЦСКА же только свободных агентов берут, или кризис уже закончился?

12:04

The glory !

marksan левый бровочник , как раз на замену Щенникова и Набабы http://www.transfermarkt.com/marvin-zeegelaar/profil/spieler/92899

07:10

marksan

А он зачем ЦСКА?

06:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ