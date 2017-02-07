ЦСКА интересуется защитником "Спортинга" Зегеларом

ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Марвина Зегелара, сообщает Noticias ao Minuto. Как утверждает издание, российский клуб готов заплатить за 26-летнего голландца 5 миллионов евро. Голландский футболист в январе мог перейти в "Норвич", но стороны не пришли к соглашению. В этом сезоне Зегелар провел 13 матчей в чемпионате Португалии.
armi
КРЯ-КРЯ-КРЯ!!!!!!! СЭ публикует заведомую *уету, чтобы просто в колонке место занять.
12:28
andyzan
В ЦСКА же только свободных агентов берут, или кризис уже закончился?
12:04
The glory !
marksan левый бровочник , как раз на замену Щенникова и Набабы http://www.transfermarkt.com/marvin-zeegelaar/profil/spieler/92899
07:10
marksan
А он зачем ЦСКА?
06:37