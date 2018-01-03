00:05 | Футбол — Трансферы

"Брюгге" объявил о трансфере Габулова

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"Брюгге" на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера Владимира Габулова из тульского "Арсенала". Соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на 1,5 года.

В текущем сезоне игрок сборной России провел 20 матчей в премьер-лиге, в которых пропустил 23 гола. Габулов впервые будет выступать за пределами России. Ранее он играл за такие клубы, как московское "Динамо", "Алания", ЦСКА и "Анжи".

Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (15)
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spetrov

Владимир всегда был хорошим вратарем. Жаль, что ушел из ЦСКА, но вечно сидеть "под" Игорем - не подарок.

03:34

Сквайер Треллони

Залечь на дно в Брюгге)

03:23

sergey572

Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взялa тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!

02:41

Спринт

Молодец! Видно, что любит футбол в себе, а не себя в футболе. Удачи вратарской и игрового фарта!

02:20

Alukard1349

Ну хоть выиграет что то под конец карьеры)))Брюгге то на первом месте идёт и плюс ко всему в ЛЧ играет

02:20

pahom-17

конифей не продается..он памятник..

02:17

pahom-17

удачи...

02:16

Criogenic

Удачи! Российский вратарь за рубежом в основе - нечастый гость. Любому рады - практика в других чемпах.

02:07

Фуля

Вот так надо!!! Раз-два и в дамки. А тут на СЭ просрочку Акинфеева-мировое позорище аж 10 лет продают и нулевого артемовского Головина 3 года сватают.

01:50

TooM

не ожидал, молодец, успехов.

01:15

shpasic

залёг на дно.

01:03

Slim Taller

Не зря Черчесов его в сборную вызывает.Теперь С-Э будет называть клуб не иначе как "Брюгге Габулова".

01:02

kirsann

ну ни хохо себе..!?

00:51

fireman32

Игорян в это время нервно кусает локти))

00:39

igogohruhru

дык это Габоелов какой-то

00:19