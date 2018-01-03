"Брюгге" объявил о трансфере Габулова

"Брюгге" на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера Владимира Габулова из тульского "Арсенала". Соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на 1,5 года.
В текущем сезоне игрок сборной России провел 20 матчей в премьер-лиге, в которых пропустил 23 гола. Габулов впервые будет выступать за пределами России. Ранее он играл за такие клубы, как московское "Динамо", "Алания", ЦСКА и "Анжи".
#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dy pic.twitter.com/o0D5uv3mZT– Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2 января 2018 г.
spetrov
Владимир всегда был хорошим вратарем. Жаль, что ушел из ЦСКА, но вечно сидеть "под" Игорем - не подарок.
03:34
Сквайер Треллони
Залечь на дно в Брюгге)
03:23
sergey572
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взялa тaкую штyкy http://bitly.nl/nomer и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
02:41
Спринт
Молодец! Видно, что любит футбол в себе, а не себя в футболе. Удачи вратарской и игрового фарта!
02:20
Alukard1349
Ну хоть выиграет что то под конец карьеры)))Брюгге то на первом месте идёт и плюс ко всему в ЛЧ играет
02:20
pahom-17
конифей не продается..он памятник..
02:17
pahom-17
удачи...
02:16
Criogenic
Удачи! Российский вратарь за рубежом в основе - нечастый гость. Любому рады - практика в других чемпах.
02:07
Фуля
Вот так надо!!! Раз-два и в дамки. А тут на СЭ просрочку Акинфеева-мировое позорище аж 10 лет продают и нулевого артемовского Головина 3 года сватают.
01:50
TooM
не ожидал, молодец, успехов.
01:15
shpasic
залёг на дно.
01:03
Slim Taller
Не зря Черчесов его в сборную вызывает.Теперь С-Э будет называть клуб не иначе как "Брюгге Габулова".
01:02
kirsann
ну ни хохо себе..!?
00:51
fireman32
Игорян в это время нервно кусает локти))
00:39
igogohruhru
дык это Габоелов какой-то
00:19