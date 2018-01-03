"Брюгге" объявил о трансфере Габулова

"Брюгге" на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера Владимира Габулова из тульского "Арсенала". Соглашение с 34-летним вратарем рассчитано на 1,5 года.

В текущем сезоне игрок сборной России провел 20 матчей в премьер-лиге, в которых пропустил 23 гола. Габулов впервые будет выступать за пределами России. Ранее он играл за такие клубы, как московское "Динамо", "Алания", ЦСКА и "Анжи".

Таблица переходов РФПЛ