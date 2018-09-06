Брат Рибери перешел в греческий клуб

Вингер Стивен Рибери на правах свободного агента перешел в "Аполлон Лариса". 22-летний француз, являющийся младшим братом Франка Рибери, с июля был без клуба.

В прошлом сезоне Рибери выступал за "Булонь", но принял участие всего в одном матче.