"Барселона" представит Паулинью 17 августа

Полузащитник "Гуанчжоу" Паулинью в скором времени станет игроком "Барселоны". Как сообщает Sport, бразилец будет представлен в качестве игрока каталонского клуба в четверг, 17 августа. "Сине-гранатовые" заплатят за 29-летнего футболиста 40 миллионов евро.

Вчера главный тренер китайского клуба Луиз Фелипе Сколари подтвердил информацию о том, что полузащитник перейдет в "Барселону". Отметим, у футболиста есть опыт выступлений в Европе. Он провел два сезона в "Тоттенхэме", в который перешел из "Коринтианса". Последние два года играет в Китае.