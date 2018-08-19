"Барселона" отложит вопрос с трансфером Погба до 2019 года

"Барселона" продолжает проявлять интерес к полузащитнику и капитану "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, утверждает Express. По информации источника, каталонцы отложили вопрос о приобретении 25-летнего француза до лета 2019 года. Ранее сине-гранатовые предлагали за хавбека 50 миллионов фунтов (55,6 миллиона евро) а также права на двух футболистов, но манкунианцы отклонили его.

Отметим, что по данным британской прессы, в последнее время у Погба испортились отношения с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью - он намерен общаться с португальским специалистом только через агента.

Напомним, контракт Погба с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 90 миллионов евро.

В первом матче сезона-2018/19 Погба реализовал пенальти в ворота "Лестера" (2:1). Во втором туре "красные дьяволы" на выезде сыграют с "Брайтоном" (19 августа, начало - 18.00 по московкому времени).