"Барселона" готовит 35 миллионов евро на трансфер Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин начал переговоры о переходе в "Барселону", информирует The Sun. Каталонцы готовы выплатить 35 миллионов евро предстоящим летом на трансфер своего воспитанника.

Отмечается, что агент 21-летнего испанца уже находится в Каталонии, где скоро начнется обсуждение деталей контракта Бельерина с сине-гранатовыми. Ранее футболист заявлял о желании остаться в "Арсенале", но после сообщений о вероятной отставке главного тренера лондонцев Арсена Венгера игрок изъявил желание вернуться в Испанию.