Бакка хочет вернуться в "Севилью"

Серхио Барила, агент нападающего "Милана" Карлоса Бакки, отметил, что его клиенту нужна постоянная игровая практика в преддверии чемпионата мира-2018. Поэтому футболист находится в поисках нового клуба и готов вернуться в "Севилью".

– Карлос хочет вернуться в "Севилью", – цитирует AS Барилу. – Он великолепно проявил себя в этом клубе, поэтому остановил выбор на возвращении в "Севилью". Карлосу необходима игровая практика, чтобы принять участие на чемпионате мира. Он в хорошей физической форме и готов к сезону.

"Милан"? Когда Бакка прибыл в Италию, он подписал пятилетний контракт и надеялся отработать его до конца. К сожалению, произошла смена руководства, и теперь у "Милана" другие задачи.

Напомним, что летом 2015 года "Севилья" продала Бакку в "Милан" на 30 миллионов евро. В минувшем сезоне колумбиец на клубном уровне провел 34 игры, забил 14 матчей и отдал 3 голевые передачи.