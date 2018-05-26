Азар ждет назначения Сарри в "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар хочет видеть Маурицио Сарри главным тренером клуба. Как сообщает Gazzetta dello Sport, 27-летний бельгиец общался с игроком "Наполи" Дрисом Мертенсом и остался доволен характеристикой, которую форвард неаполитанцев дал 59-летнему итальянскому специалисту.

Как утверждают британские СМИ, "Челси" близок к заключению двухлетнего контракта с Сарри, по которому тот будет получать 5 миллионов фунтов стерлингов за сезон. Ранее сообщалось, что итальянским специалистом интересовался "Зенит".

Последние три сезона Сарри возглавлял "Наполи".