"Арсенал" и "Сампдория" договорились по Торрейре

"Арсенал" и "Сампдория" близки к завершению переговоров по трансферу полузащитника Лукаса Торрейры. По информации Calciomercato, лондонский клуб готов заплатить сумму больше, чем прописанные в контракте отступные - 25 миллионов евро. Тем не менее, пока "канониры" не пришли к соглашению с агентом 22-летнего игрока сборной Уругвая.

В прошедшем сезоне Торрейра сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.

Зобнин – в десятке потенциальных открытий ЧМ-2018 по версии Four Four Two