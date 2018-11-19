Антуан Гризманн: "Отказаться от предложения "Барселоны" было очень сложно"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что не сразу решил остаться в Мадриде после того, как поступило предложение от "Барселоны". Каталонцы хотели выкупить контракт француза за 100 миллионов евро летом 2018 года, но получили отказ.

- Было очень сложно отказать "Барселоне", - приводит Canal+ слова Гризманна. - Они очень хотели видеть меня в своем составе. Постоянно звонили и присылали сообщния. Но с другой стороны был клуб, за который я выступаю долгое время и где являюсь важным игроком.

"Атлетико" строит свой проект вокруг меня. Партнеры по команде и руководство клуба приложили усилия, чтобы я остался. Мне повысили зарплату и сделали все, чтобы я не ушел. Это был действительно сложный период.