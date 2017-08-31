Алексей Сафонов: "Склоняюсь к тому, что смолов перейдет в "Зенит" или ЦСКА"

Известный агент Алексей Сафонов отметил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов вряд ли перейдет в европейский клуб в последний день трансферного окна. По его словам, форвард может пополнить ряды "Зенита" или ЦСКА, чтобы получить практику в Лиге чемпионов.

– Главный вопрос этого лета: где продолжит карьеру Смолов?

– Склоняюсь к тому, что он не уедет в Европу, а останется в России. Перейдет либо в "Зенит", либо – на правах аренды – в ЦСКА.

– Зачем "Краснодару" отдавать его на время армейцам?

– У них Федор будет постоянно играть, получит шанс проявить себя в Лиге чемпионов. Возможно, цена на него возрастет, и в дальнейшем "Краснодар" сможет его выгодно продать.

– Но какой резон Галицкому оставаться без лучшего бомбардира и не получить ничего взамен? Кто же будет тогда выходить у "быков" в нападении?

– Какие-то деньги "Краснодар" за аренду, думаю, все-таки получит. Это раз. А во-вторых, мне кажется, в этом сезоне краснодарцы в тройку не попадут. Возможно, это уже понимает и руководство клуба. Значит, можно сделать ставку на молодежь – Игнатьева, Сулейманова, других ребят. В еврокубках команде уже не играть, почему бы не обкатать своих воспитанников в РФПЛ? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Алексея Сафонова