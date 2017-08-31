Алексей Сафонов: "Думаю, люди в "Спартаке" неграмотно ведут переговоры"

Известный агент Алексей Сафонов в интервью "СЭ" отметил, что его сильно удивляет трансферная кампания "Спартака". По его словам, непонятно, кто и за что отвечает в клубе.

– Вы понимаете, чего хочет на трансферном рынке "Спартак"?

– Честно говоря, нет! Меня все это сильно удивляет. Каждый день туда сватают кого-то – начиная от Смолова и заканчивая Луаном. Проходят сутки – и выясняется, что человек передумал ехать в "Спартак" или сделка по каким-то причинам не состоялась. Как это возможно? Кто, за что и, самое главное, как отвечает в клубе?

– Переходы Пашалича и Петковича можно назвать достаточным усилением перед Лигой чемпионов?

– На Пашалича еще нужно посмотреть. Качества видны, просто ему еще требуется время. Игрок довольно серьезного уровня. Петкович… Можно было и в России найти исполнителя сильнее.

– Почему, на ваш взгляд, Гарай и Луан к нам не приедут?

– Думаю, люди в "Спартаке" неграмотно ведут переговоры. Не хочу говорить, что это касается только красно-белых, но порой возникают ситуации, когда люди в клубах пытаются "кинуть" агентов, пробуют заключить сделку напрямую с футболистом. А в итоге получают бойкот. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Алексея Сафонова