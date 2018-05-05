Александр Ташаев - об интересе "Зенита": "Слухи не комментирую, я игрок "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев после игры с "Тосно" (2:1) отказался обсуждать интерес со стороны "Зенита". Также он отметил, что по игре бело-голубых было видно, насколько важная для них была игра.
- Очень важная победа. Мы смотрели таблицу, знали, что в случае выигрыша наберем свои очки и обезопасим от зоны стыков, - отметил Ташаев. - Думаю, видно было, что это была очень важная игра для нас.
- Насколько важно теперь побеждать "Спартак"?
- Мы свою задачу выполнили, но хотим показать хорошую игру в этой встрече.
- Прокомментируете информацию об интересе "Зенита"?
- Слухи не комментирую.
- Какие мысли о своем будущем?
- Я игрок "Динамо". (Игорь НОВИКОВ)
SergeyKa
Эх, Данни... Жаль, что он не с "нами" ...
17:51
Урфин Джюс
Вообще-то Данни то же самое говорил..
17:21