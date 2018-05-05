16:53 | Футбол — Трансферы

Александр Ташаев - об интересе "Зенита": "Слухи не комментирую, я игрок "Динамо"

Александр ТАШАЕВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр ТАШАЕВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев после игры с "Тосно" (2:1) отказался обсуждать интерес со стороны "Зенита". Также он отметил, что по игре бело-голубых было видно, насколько важная для них была игра.

- Очень важная победа. Мы смотрели таблицу, знали, что в случае выигрыша наберем свои очки и обезопасим от зоны стыков, - отметил Ташаев. - Думаю, видно было, что это была очень важная игра для нас.

- Насколько важно теперь побеждать "Спартак"?

- Мы свою задачу выполнили, но хотим показать хорошую игру в этой встрече.

- Прокомментируете информацию об интересе "Зенита"?

- Слухи не комментирую.

- Какие мысли о своем будущем?

- Я игрок "Динамо". (Игорь НОВИКОВ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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SergeyKa

Эх, Данни... Жаль, что он не с "нами" ...

17:51

Урфин Джюс

Вообще-то Данни то же самое говорил..

17:21

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