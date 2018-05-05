Александр Ташаев - об интересе "Зенита": "Слухи не комментирую, я игрок "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев после игры с "Тосно" (2:1) отказался обсуждать интерес со стороны "Зенита". Также он отметил, что по игре бело-голубых было видно, насколько важная для них была игра.

- Очень важная победа. Мы смотрели таблицу, знали, что в случае выигрыша наберем свои очки и обезопасим от зоны стыков, - отметил Ташаев. - Думаю, видно было, что это была очень важная игра для нас.

- Насколько важно теперь побеждать "Спартак"?

- Мы свою задачу выполнили, но хотим показать хорошую игру в этой встрече.

- Прокомментируете информацию об интересе "Зенита"?

- Слухи не комментирую.

- Какие мысли о своем будущем?

- Я игрок "Динамо". (Игорь НОВИКОВ)