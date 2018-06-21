Александр Дюков: "Трансферы? Семаку нужно время, чтобы определиться с нужными ему игроками"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков заявил, что главному тренеру команды Сергею Семаку нужно время для формирования состава. 42-летний специалист подписал двухлетний контракт с питерцами в конце мая.

- Ему нужно познакомиться с теми игроками, которые будут на сборах, следить за футболистами в сборных на чемпионате мира, - приводит ТАСС слова Дюкова. - Ему нужно время, чтобы определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Давайте подождем и не будем торопиться.

Он в "Зените" несколько лет был помощником, работал с многими тренерами и успешно проработал полтора года в "Уфе". Поэтому выбор на него пал не просто так, он заслужил это назначение, и мы в него верим.