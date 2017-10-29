Зинедин Зидан: "Реалу" не хватило концентрации"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил мнение, что причиной поражения от "Жироны" (1:2) в матче чемпионата Испании стала потеря игроками мадридцев концентрации. К перерыву действующие чемпионы вели 1:0, но пропустили во второй половине дважды.

- У нас были шансы забить второй, - цитирует latribunamadridista.com Зидана. - Когда к перерыву ведешь 1:0, нужно думать о том, что соперник способен доставить тебе трудности во втором тайме. Нам не хватило концентрации. Сейчас нужно думать о следующей игре. Чемпионат длинный, матчей много, я не обеспокоен.

Сейчас мы отдохнем, потому что впереди Лига чемпионов. Нужно проанализировать матч. Раз мы проиграли, значит, делали что-то неправильно.