Зинедин Зидан: "Мое будущее в "Реале" зависит от матчей с "ПСЖ"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ответного матча четвертьфинала Кубка Испании против "Леганеса" (1:2) отметил, что у его команды не получилась игра в первом тайме. Специалист также добавил, что его будущее в "Королевском клубе" зависит от противостояния с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Зависит ли мое будущее в "Реале" от матчей с "ПСЖ"? Конечно, это очевидно, – цитирует Goal.com Зидана. – . Я несу ответственность за этот результат, ведь я тренер. Поэтому я должен найти решения, я должен заняться ситуацией, я буду постоянно бороться, продолжать работать, пытаться искать способы, которые позволят сделать команду лучше.

Я не жалею о том, что не выпустил некоторых игроков в матче с "Леганесом". Некоторым футболиста нужно было отдохнуть. На бумаге мы были фаворитами, а в первом тайме мы себя таковыми не показали.