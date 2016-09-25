Зинедин Зидан: "Криштиану Роналду хочет быть на поле всегда, но я решил, что ему нужен отдых"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул после матча 6-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2), что заменил по ходу встречи лидера команды Криштиану Роналду, так как решил дать ему отдохнуть перед следующей игрой. Во вторник мадридцы встретятся с дортмундской "Боруссией" в групповом турнире Лиги чемпионов.

– У нас будет игра во вторник, поэтому я решил, что Криштиану Роналду надо поменять, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – Только и всего. Он хочет быть на поле всегда, но я считаю, что отдых тоже необходим.