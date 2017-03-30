Жорди Кардонер: "Барселона" на стороне Пике"

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заявил, что клуб на стороне защитника Жерара Пике. Испанский защитник ранее раскритиковал фанатов "Реала" за критику в адрес каталонцев по поводу помощи судей, а также признался, что ему неприятно, что его одноклубников Неймара и Лионеля Месси критикуют лишь те люди, которые посещают домашние матчи мадридского клуба и сидят на VIP-местах.

- Судя по тому, что я читал и слышал, Пике не солгал, а "Барселона" всегда на стороне истины, - цитирует AS Кардонера. - Обычно правда не должна быть источником конфликта, и то, что я сказал, имеет четкое представление. Пике выразил свое мнение, а клуб выступает за свободу выражения. Такая прямолинейность может оскорбить, но он сказал это честно и открыто.